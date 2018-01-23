Чистая прибыль P&G по итогам I полугодия 2017-18 фингода снизилась в 2 раза

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 декабря, сократилась в 2 раза в годовом выражении, до 5,431 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.

Приходящаяся на головную организацию прибыль снизилась также в 2 раза, до 5,348 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 2 доллара против 3,81 доллара в 2016-2017 финансовом году. Продажи компании за отчетный период выросли на 2% по сравнению с прошлым финансовым годом, составив 34,048 миллиарда долларов.

Чистая прибыль P&G по итогам второго квартала фингода уменьшилась в 3,1 раза в годовом выражении, до 2,561 миллиарда долларов. Приходящаяся на головную организацию прибыль сократилась в 3,2 раза, до 2,495 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 0,93 доллара против 2,88 доллара в прошлом финансовом году. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,14 доллара. Продажи компании за отчетный период выросли на 3% год к году, составив 17,395 миллиарда долларов.

Снижение квартальных показателей компания объясняет дополнительными расходами, связанными с принятием налоговой реформы в США. Без этих выплат прибыль от основной деятельности составила 1,19 доллара на акцию, что выше прогноза аналитиков. В 2018 году P&G ожидает роста прибыли на акцию по основной деятельности на 5-8% против прогноза в 5-7% ранее. Прогноз по росту органической прибыли сохранен на уровне 2-3%.

Базирующаяся в американском штате Огайо Procter & Gamble была основана в 1837 году. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах. Среди самых известных брендов Procter & Gamble - стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med.

В России компания открыла свое представительство в 1991 году и сегодня продает на территории страны более 70 торговых марок. Компании принадлежат заводы в Новомосковске (Тульская область) и Дзержинске (Нижегородская область), а также фабрика в Санкт-Петербурге.