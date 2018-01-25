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Ритейлер "Лента" в 2017 году увеличил выручку на 19,2%


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в четвертом квартале 2017 года увеличила выручку на 23,4% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года - до 112,09 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Продажи сети гипермаркетов "Ленты" выросли на 22,4% - до 106,326 миллиарда рублей, супермаркетов - на 43,7%, до 5,764 миллиарда рублей.

В 2017 году "Лента" увеличила выручку на 19,2% по сравнению с 2016 годом - до 365,176 миллиарда рублей. В частности, выручка гипермаркетов сети повысилась на 18,6% - до 346,989 миллиарда рублей, супермаркетов - на 32,5%, до 18,188 миллиарда.

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, является одной из крупнейших розничных сетей в России. На конец декабря 2017 года компания управляла 328 магазинами в России, включая 231 гипермаркет и 97 супермаркетов. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Group (владеет 33,97% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,37%). Free float, по оценке компании, составляет 57,51%.

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