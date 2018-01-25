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РФ в 2017 г увеличила сбор тепличных овощей на 17%


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Россия в 2017 году собрала 952,6 тысячи тонн тепличных овощей, что на 17% больше показателя прошлого года, сообщил Минсельхоз РФ. "В 2017 году валовой сбор тепличных овощей составил 952,6 тысячи тонн, что на 17% выше уровня 2016 года (813,6 тысячи тонн) и на 34,2% выше уровня 2015 года (709,8 тысячи тонн)", - говорится в сообщении.

Поясняется, что по итогам 2017 года было введено в строй порядка 251 гектара новых теплиц, благодаря чему общая площадь зимних теплиц увеличилась на 11,7%. И урожайность в новых зимних теплицах достигает рекордного показателя - 60 килограммов на квадратный метр, отмечает министерство.

Также в целом по стране средняя урожайность тепличных комплексов растет, по итогам 2017 года составив 34 килограмма на квадратный метр, что на 33% выше уровня 2011 года, отмечает министерство.

Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях среди субъектов Российской Федерации стали Краснодарский край – 85 тысяч тонн, Ставропольский край – 65,2 тысячи тонн, Татарстан – 46,2 тысячи тонн, Башкирия – 40,1 тысячи тонн, Липецкая область – 37,6 тысячи тонн.

При этом, как отмечает министерство, за 3 года импорт овощей в страну сократился более чем в два раза – с 2,4 миллиона тонн в 2014 году до 1,1 миллиона тонн в 2016 году.

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