"Мираторг" в 2017 г увеличил производство мяса птицы на 11%

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Компания "Брянский бройлер", входящая в один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг", в 2017 году произвела 114 тысяч тонн мяса птицы, что на 11% превышает показатель за 2016 год, говорится в сообщении "Мираторга".

"Брянский бройлер", оператор птицеводческого проекта лидера мясной отрасли России АПХ "Мираторг", продолжает наращивать производство высококачественного мяса птицы и произвел свыше 114 тысяч тонн продукции в 2017 году, что на 11% превышает показатель 2016 года", - говорится в сообщении.

"Мираторг" реализует долгосрочную стратегию по увеличению производства высококачественного отечественного мяса. Производственная цепочка полного цикла включает комбикормовый завод мощностью 360 тысяч тонн кормов в год, инкубаторий на 75 миллионов яиц, 19 птицеводческих площадок и мясоперерабатывающий завод. Общее поголовье птицы на площадках "Брянского бройлера" превышает 7,5 миллиона голов. Предприятие аттестовано для экспортных поставок в Европейский Союз, Сербию, ОАЭ, Иран и ряд других стран.

"АПХ "Мираторг" был основан в 1995 году. Осуществляет полный цикл производства: от растениеводства до мясопереработки и реализации продукции.