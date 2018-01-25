Россельхознадзор изучает возможность открытия рынка томатов РФ еще для 5 компаний Турции

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Россельхознадзор считает возможным предоставить еще пяти турецким компаниям право на поставки томатов в РФ и рассмотрит этот вопрос на следующей неделе, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Россельхознадзором проанализирована часть материалов, полученных в ходе инспекции турецких предприятий, производящих томаты и желающих поставлять эту продукцию на территорию Российской Федерации. Инспекция состоялась в конце прошлого года", - сказала Мелано.

"В частности, Россельхознадзор считает возможным предоставить право поставок томатов пяти турецким предприятиям. Открытие предприятий будет рассматриваться на будущей неделе", - добавила она.

Россия с 1 ноября 2017 года отменила жесткий запрет на импорт томатов из Турции: хотя сами ограничения все еще остаются, до конца года Анкара могла поставить на российский рынок 50 тысяч тонн помидоров. Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года.

Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались. Сейчас право на поставки помидоров имеют три турецкие компании.