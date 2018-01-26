Три российских сайта вошли в список самых посещаемых в мире‍

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Три российский интернет-ресурса вошли в отчет аналитической компании Similar Web о самых популярных сайтах в прошедшем 2017 году.

РБК со ссылкой на данные отчета Similar Web пишет, что в топ-100 самых популярных сайтов в мире вошли российские ресурсы "ВКонтакте", Mail.ru и "Яндекс".

Сайт социальной сети "ВКонтакте", созданной Павлом Дуровым (сейчас владелец - Mail.ru Group) занял 61 место по числу уникальных пользователей.

Mail.ru - на 68 строчке.

Отмечается, что эти ресурсы обошли такие популярные по всему миру сайты, как сервис для бронирования отелей booking.com (71 строчка).

Сайт "Яндекса" находится на 82 месте.

Самым популярным сайтом во всем мире стал поисковик Google: сюда зашли 26,697 млрд уникальных пользователей за год. Отмечается, что самой посещаемой была не только заглавная страница Google, но и отдельные версии для разных стран.

Помимо флагманского сайта компании, популярными у пользователей были и другие сервисы Google: самым посещаемым из них стал видеохостинг YouTube, куда за прошлый год зашли 22,9 млрд пользователей. Это второе место рейтинга.

Третье место - крупнейшая в мире социальная сеть Facebook: в 2017 году число посетителей ресурса составило 21,865 млрд уников.