"Магнит" потерял около 1 млрд руб выручки из-за сбоя онлайн-касс в декабре

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" MGNT потерял около 1 миллиарда рублей выручки из-за сбоя онлайн-касс в декабре, говорится в пресс-релизе "Магнита" по операционным и финансовым результатам за четвертый квартал и 2017 год.

"Обращаем ваше внимание, что 20 декабря произошел сбой в работе программного обеспечения кассовых модулей производителя "Штрих-М", которыми оборудованы около 11 тысяч магазинов всех четырех форматов розничной сети "Магнит". В период с 20 декабря (среда) до 23 декабря (суббота) 800 технических специалистов компании занимались обновлением программного обеспечения вручную", - говорится в релизе.

"Процесс восстановления одной кассы в среднем занимал 15 минут. Часть касс была закрыта в течение всего трехдневного периода, часть была восстановлена быстрее. В результате этого, по оценкам компании, потеря продаж розничной сети "Магнит" составила приблизительно 1 миллиард рублей", - добавляет компания.