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Чистая прибыль Starbucks за I квартал 2017-2018 фингода выросла в 3 раза


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей сети кофеен в мире Starbucks SBUX по итогам первого квартала 2017-2018 финансового года (завершился 31 декабря) составила 2,25 миллиарда долларов, что в 3 раза больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 1,57 доллара против 0,51 доллара в 2016-2017 фингоду. Выручка компании за отчетный период выросла на 5,9% - до 6,074 миллиарда долларов. За четвертый квартал компания открыла 700 новых кофеен, что на 7,9% больше, чем годом ранее.

"Starbucks сообщил об очередных рекордных финансовых результатах по итогам первого квартала 2018 года. Сегодня у Starbucks есть два мощных, независимых, но взаимодополняющих драйвера глобального роста - это США и Китай", - приводятся в релизе слова президента Starbucks Кевина Джонсона (Kevin Johnson).

Starbucks является самой большой сетью кофеен в мире. Основанная в 1971 году в Сиэтле, по состоянию на 31 декабря 2017 года, компания Starbucks Corporated управляет сетью из 28,039 тысячи кофеен и магазинов в 76 странах мира.

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