Кабриолет Rolls-Royce Silver Ghost Николая II выставлен на продажу за 278 млн руб

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Кабриолет Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года, принадлежавший, как заявляет продавец, российскому императору Николаю II, выставлен на продажу почти за 278 миллионов рублей, свидетельствует объявление на сайте Auto.ru (принадлежит "Яндексу" YNDX).

Согласно объявлению, пробег автомобиля синего цвета составляет 2 тысячи километров. Состояние - "не требует ремонта", указывает продавец. Кабриолет находится в Германии.

Как сообщает пресс-служба Auto.ru, на данный момент это самый дорогой автомобиль, выставленный на продажу.

"Последний российский император имел самый большой в Европе автомобильный парк — более 20 моделей класса "премиум". Модель производилась с 1905 по 1926 год и была технически наиболее современной: по надежности, бесшумности и высокому качеству сборки. За 20 лет было выпущено 8416 экземпляров", - выяснили в Auto.ru.

У автомобиля, как пишет сервис, интересная история: после смерти Николая II Rolls-Royce Silver Ghost был приобретен коллекционером и выставлялся в его казино в Лас-Вегасе. Затем автомобиль перешел в руки другого коллекционера и был спрятан в бункере в Германии. После его смерти раритет был утерян, пока бункер не был случайно найден.

Последний раз автомобиль выставлялся на продажу на аукционе в Германии в 2013 году за 5,5 миллиона евро.