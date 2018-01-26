Лондон лидирует среди городов мира по инвестициям в коммерческую недвижимость

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Лондон возглавил список мировых городов по объему инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости в 2017 году, несмотря на Brexit, говорится в сообщении компании JLL.

"Объем инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости Лондона увеличился в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 35% и достиг 33 миллиардов долларов. На второе место поднялся Лос-Анджелес (23 миллиарда долларов), прежний лидер – Нью-Йорк – опустился по итогам года на третье место с результатом в 21 миллиард долларов", - отмечается в пресс-релизе.

Москва в 2017 году сохранила позиции в топ-40 городов по объему инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости, заняв 37-е место (3,4 миллиарда долларов). Для сравнения, в 2015 году российская столица была 54-й в списке с результатом менее 1,9 миллиарда долларов, в 2016-м поднялась на 36-е место при 3,5 миллиарда долларов инвестиций, отмечается в материалах.

В них добавляется, что совокупный объем сделок на мировом рынке недвижимости составил почти 700 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом.

При этом эксперты предполагают, что, несмотря на текущий подъем в секторе, в 2018 году объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости снизится на 5-10% из-за ограниченного числа доступных для покупки активов и продолжающегося регулирования инвесторов.