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Финский Valio начнёт в феврале 2018 г поставки мороженого в РФ


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - ПРАЙМ. Ведущий производитель молочных продуктов Финляндии, компания Valio в ближайшее время начнёт поставки мороженого на российский рынок, рассказали РИА Новости в пятницу в компании.

"В феврале 2018 года Valio начнёт поставки мороженого на рынок Москвы и Санкт-Петербурга. Продукт изготавливается из натурального молока в Финляндии и не содержит лактозы. Мороженое производится на заводе компании в городе Оулу", - рассказала РИА Новости специалист по связям с общественностью ООО "Валио" Анастасия Калашникова.

Помимо российского рынка, мороженое также будет представлено в Швеции и в Финляндии.

Как подчеркнули в Valio, мороженое не попадает под продуктовое эмбарго России. Valio не производило мороженое в течение последних 10 лет.

Кроме мороженого, Valio также экспортирует из Финляндии в Россию безлактозное молоко, детские молочные смеси, а также некоторый ассортимент немолочной продукцию (кисели, соки, морсы, глёги и воду).

Концерн Valio - лидер в области молочного производства на рынке Финляндии и крупнейший переработчик сырья, поставляемого местными фермерами: Valio перерабатывает 80% всего финского молока. Valio Oy - это частное акционерное общество, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, являются 6 тысяч фермеров - производителей молока. Ассортимент компании насчитывает более одну тысячу наименований, продукция компании экспортируются более чем в 60 стран мира. Общее количество сотрудников Valio по всему миру - 4 тысячи человек.

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