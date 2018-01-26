Чистая прибыль LVMH в 2017 г выросла в 1,3 раза

МОСКВА, 26 янв ПРАЙМ. Чистая прибыль французской LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton), приходящаяся на группу, в 2017 году увеличилась в 1,3 раза в годовом выражении, до 5,129 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 10,18 евро против 7,89 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 13,3%, до 42,636 миллиарда евро. Наибольшая доля выручки приходится на подразделения "мода и кожаные изделия", а также на продажу косметики и парфюмерии на заказ клиента. При этом чистый финансовый долг компании составил 7,178 миллиарда евро, подскочив в 2,1 раза к предыдущему году.

Полных данных за четвертый квартал 2017 года компания не предоставила. Однако она сообщила, что ее выручка за этот период выросла в годовом выражении на 11%, до 12,541 миллиарда долларов.

"Отличная производительность, которой способствовал рост всех подразделений компании, объясняется отчасти условиями активного развития экономики, но в большей степени удивительной творческой силой наших брендов", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании Бернара Арно (Bernard Arnault). Компания также планирует дивиденды на 2018 год в 5 евро за акцию.

Количество магазинов компании выросло за 2017 год до 8,293 тысячи с 7,026 тысячи в 2016 году. При этом в азиатском регионе (исключая Японию), к которому относится и Россия, компания увеличила количество магазинов до 1,151 тысячи с 996 в предыдущий финансовый год.

Французская LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие. Штаб-квартира расположена в Париже.