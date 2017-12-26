"Магнит" ожидает рост выручки в 2018 г на уровне 7-9%, капзатраты составят 55 млрд руб

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" MGNT ожидает, что рост его выручки по итогам года составит 7-9% по сравнению с 2017 годом, а капитальные затраты составят 55 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка "Магнита" по итогам прошлого года увеличилась на 6,37% и достигла 1,143 триллиона рублей. Капзатраты ритейлера в 2017 году оценивались в 95 миллиардов рублей.

"Магнит" - одна из ведущих российских продовольственных сетей. Ее центральный офис находится в Краснодаре. Крупнейшим акционером "Магнита" является Сергей Галицкий, которому принадлежит около 32% акций.