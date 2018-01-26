Чистая прибыль Colgate-Palmolive за 2017 г упала на 17%

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупного американского производителя бытовых товаров и средств личной гигиены Colgate-Palmolive Company, приходящаяся на головную компанию, за 2017 год сократилась на 17,1% в годовом выражении – до 2,024 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

В расчете на акцию разводненная прибыль составила 2,28 доллара против 2,72 доллара в 2016 году. Операционная прибыль компании снизилась на 6,5% и составила 3,589 миллиарда долларов. Выручка Colgate-Palmolive увеличилась на 1,7%, до 15,454 миллиарда долларов.

В четвертом квартале компания получила прибыль почти вдвое меньше, чем годом ранее - 323 миллиона долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,37 доллара против 0,68 доллара годом ранее.

Операционная прибыль компании составила 924 миллиона долларов, что на 3,25% меньше, чем в октябре-декабре 2016 года. Квартальная выручка компании поднялась на 4,6% в годовом выражении - до 3,892 миллиарда долларов. Компания также сообщила о выплате 275 миллионов долларов в связи с принятием налоговой реформы в США.

"В ожидании 2018 года, пока неопределенность на глобальных рынках и мировой рост в секторе остаются проблемным фактором, мы поддерживаем наше особенное внимание на продвижении бренда и повышенной производительности", - приводятся в сообщении слова генерального директора Colgate-Palmolive Яна Кука (Ian Cook). Глава компании прогнозирует рост чистых продаж на 4-6% в текущем году.

Colgate-Palmolive Co. была основана в 1806 году как William Colgate & Company. С 1953 года носит название Colgate-Palmolive Company. Компания производит мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щетки, корма для домашних животных, бытовую химию. Штаб-квартира Colgate находится в Нью-Йорке. Компания реализует свою продукцию в более чем 200 странах.