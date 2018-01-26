"О`Кей" в 2017 году увеличил выручку на 1,1%

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Группа компаний "О`Кей", крупный российский ритейлер, увеличила чистую розничную выручку в 2017 году на 1,1% по сравнению с показателем за 2016 год - до 174,337 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Чистая розничная выручка магазинов "О`Кей" сократилась на 1,6% - до 164,055 миллиарда рублей. Выручка сети дискаунтеров "Да!" выросла в 1,8 раза и составила 10,282 миллиарда рублей. Продажи сопоставимых магазинов группы (like-for-like, LfL) в прошлом году снизились на 1,4%. Средний чек за этот период вырос на 0,8%, а покупательский трафик снизился на 2,2%.

В четвертом квартале 2017 года выручка группы снизилась на 1,2% - до 48,894 миллиарда рублей. "На снижение выручки в первую очередь повлияли растущая конкуренция и запуск в декабре процесса по прекращению деятельности бизнеса супермаркетов", - поясняет компания. Выручка магазинов "О`Кей" уменьшилась на 3,5%, до 45,824 миллиарда рублей, дискаунтеров - выросла в 1,6 раза, до 3,07 миллиарда.

Продажи сопоставимых магазинов группы в октябре-декабре снизились на 0,5%, трафик - на 0,7%, средний чек повысился на 0,2%. В четвертом квартале ритейлер открыл один гипермаркет и восемь дискаунтеров. При этом "О`Кей" указывает, что в конце года было подписано соглашение о продаже бизнеса супермаркетов, состоящего из 32 магазинов.

Супермаркеты группы планирует купить X5 Retail Group, однако сделка еще находится на рассмотрении в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ. По данным "О`Кей", общее количество магазинов под одноименным брендом на 31 декабря 2017 года составило 78, общая торговая площадь - 531,589 тысячи квадратных метров. Количество дискаунтеров "Да!" на конец года - 67, торговая площадь - 46,215 тысячи квадратных метров.

"Продажа бизнеса супермаркетов в декабре 2017 года обозначила начало нового этапа в развитии нашей компании. Организационная структура группы была обновлена в соответствии с нашим стратегическим видением. Данный шаг позволит нам сосредоточиться на ключевых приоритетах развития группы: повышении эффективности наших городских гипермаркетов и более активном развитии сети дискаунтеров", - отметил гендиректор "О`Кей" Миодраг Боройевич, слова которого приводятся в релизе.