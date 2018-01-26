Россельхознадзор: Марокко разрешило импорт российской говядины

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Марокко открыло свой рынок для импорта российской говядины и продукции из нее, сообщает Россельхознадзор в пятницу.

В ближайшее время стороны согласуют ветеринарный сертификат, в сопровождении которого продукция будет поставляться в Марокко.

"Письмом от 24 января 2018 года национальное бюро санитарной безопасности пищевых продуктов Королевства Марокко сообщило об успешном завершении процедуры оценки риска в отношении губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE) и открытии рынка Марокко для поставок российской говядины и продукции из нее", — говорится в сообщении.

Эта процедура включала предоставление информационных материалов, документарный анализ, а также визит марокканских специалистов в ноябре прошлого года. Специалисты проводили инспекцию российских предприятий на соответствие требованиям марокканского ветеринарно-санитарного законодательства и ознакомились с официальной системой ветеринарного государственного контроля безопасности животноводческой продукции в России.

Стороны также подписали ветеринарные сертификаты на поставки в Марокко российской продукции пчеловодства, растительных кормов, рыбы и рыбопродукции.