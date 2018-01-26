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Орешкин: РФ и ЕС продолжат диалог по свинине без новых исков в рамках ВТО


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность / Сельское хозяйство

ДАВОС, 26 янв - ПРАЙМ. Россия провела консультации с Евросоюзом по свинине и продолжит диалог, новых взаимных исков в рамках ВТО по этой теме не будет, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин.

"У нас были консультации с Евросоюзом, известная история. Но на самом деле коллеги из Евросоюза признали, что больших возможностей с точки зрения отстаивания позиции и введения ответных мер в объеме, как было указано, 1,3 миллиарда евро, у них нет. Поэтому здесь мы договорились с ними продолжать консультации по поводу того, как мы должны постепенно спор разрешать. Здесь исков никаких мы уже не видим, нам удалось все снять без потерь для России", - сказал Орешкин журналистам, отвечая на вопрос о разрешении ситуации с иском ЕС к России по ограничениям на ввоз свинины.

В начале января стало известно, что Евросоюз попросил ВТО предоставить ему право приостановить уступки для РФ в размере 1,39 миллиарда евро в год и потребовал созвать панель арбитров для рассмотрения этого вопроса. По мнению ЕС, это эквивалентно стоимости поставок в Россию из ЕС живых свиней и иных продуктов свиноводства на 2013 год. Запрет был введен в начале 2014 года из-за АЧС и был снят в декабре 2017 года по требованию ВТО. Вместе с тем поставки по-прежнему невозможны из-за действия продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции ЕС.

Россия тогда заявила о необоснованности претензий Евросоюза и намерении созвать новую панель арбитров, чтобы перепроверить уже выполненные требования ВТО. Как поясняли в Минэкономразвития, речь шла не о каких-либо штрафных санкциях или компенсации уже понесенных истцом потерь, а об ответном праве ЕС на неисполнение в отношении России своих обязательств по соглашению ВТО.

"Мы с Евросоюзом будем продолжать работать и постепенно будем ставить вопрос о доступе российской продукции на рынки Евросоюза. Здесь, мы считаем, тоже не все чисто с европейской стороны. Если мы говорим о свободной торговле, то это должна быть свободная торговля во всех направлениях", - подчеркнул Орешкин.

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