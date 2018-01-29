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Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей‍


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Сотрудники российской таможенной службы начали оперативно узнавать о покупках россиян за границей, а также усилила контроль за ввозом купленных товаров в страну, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник пояснил, что информация о дорогих покупках российских граждан таможня получает через данные tax free и от сотрудников зарубежных правоохранительных служб.

Эта система, по мнению источника, начала работать с прошедших ноября–декабря 2017 года и в настоящее время уже было пресечено несколько десятков попыток провезти через границу в Россию дорогие часы, одежду, украшения и аксессуары.

В самом конце ушедшего года ФТС расширила перечень сведений, которые необходимы для оформления купленных в иностранных интернет-магазинах покупок, доставляемых экспресс-перевозчиками. Помимо паспортных данных, теперь покупатели должны указывать свой ИНН и предоставлять скриншоты либо ссылки на заказанный товар.

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