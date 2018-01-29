РФ приостановила поставки продукции "Бабушкина крынка" из Белоруссии

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Поставки продукции белорусской торговой марки "Бабушкина крынка" будут временно приостановлены с 31 января из-за выявленного антибактериального препарата, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

"Россельхознадзор вынужден с 31 января 2018 года ввести временные ограничения на поставки продукции белорусской компании "Бабушкина Крынка" на территорию России", - сообщила Мелано.

По ее словам, причиной ограничительных мер стало повторное обнаружение в сухом молоке, поставляемом указанной компанией на территорию России, антибактериального препарата норфлоксацина (повторное выявление вещества группы хинолонов).

"О первых случаях выявления опасных для здоровья веществ в молочной продукции указанной компании Россельхознадзор информировал компетентные органы Белоруссии ранее", - добавила пресс-секретарь.