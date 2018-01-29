"Прайм": Цены на моторное топливо в РФ изменились разнонаправленно

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Оптовые цены на моторное топливо в РФ за неделю с 22 по 26 января изменились разнонаправленно, следует из данных агентства "Прайм".

Бензин 95 Класс 5 подорожал на 951 рубль за тонну – до 43,409 тысячи рублей за тонну.

Цена на бензин 92 Класс 5 составила 43,170 тысячи рублей за тонну, что на 159 рублей меньше, чем неделей ранее.

Дизельное топливо зимнее Класс 5 также незначительно подешевело - на 142 рубля, снизившись до 45,843 тысячи рублей за тонну. По словам участников рынка, такая высокая цена объясняется большим спросом в Европе на средние дистилляты, включая дизельное топливо, которые импортируются из России.