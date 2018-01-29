Dr Pepper Snapple объединяется с Keurig Green Mountain, стоимость сделки - $11 млрд

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Dr Pepper Snapple Inc. объединится с Keurig Green Mountain Inc., в результате чего будет создана новая компания безалкогольных напитков, суммарная стоимость которой оценивается примерно в 11 млрд долларов. Об этом компании сообщили в понедельник, передает Dow Jones.

По итогам сделки в одной группе окажутся такие бренды Dr Pepper, как 7UP, корневое пиво A&W и Bai, а также капсульное кофе кофеварок Keurig и 75 других связанных с Keurig брендов, включая кофе The Original Donut Shop и Green Mountain Coffee Roasters.

По условиям сделки акционеры Dr Pepper Snapple получат специальный денежный дивиденд в размере 103,75 доллара на акцию и 13% акций объединенной компании. Акции Dr Pepper, которые в пятницу закрылись на отметке 95,65 доллара, в понедельник на премаркете подскочили на 35%.

Keurig стала частной в 2016 году после того, как была куплена группой инвесторов под руководством европейского инвестиционного фонда JAB Holding Co. По информации JAB, кофеварками Keurig пользуются примерно 20% американских домохозяйств.

По итогам сделки контрольным акционером объединенной компании, которая получит наименование Keurig Dr Pepper, станет JAB. Mondelez International Inc., гигант легких закусок и партнер JAB по Keurig, получит долю в компании, которая оценивается примерно в 13%-14%.

Как отметил в заявлении генеральный директор Dr Pepper Snapple Ларри Янг, сделка позволит компаниям успешнее реагировать на быстро меняющуюся ситуацию в отрасли горячих и холодных напитков, что в итоге пойдет на пользу потребителям.

Гиганты газированных напитков, включая Dr Pepper Snapple, PepsiCo Inc. и Coca-Cola Co., в последнее время озабочены расширением своих портфелей за счет включения в них менее вредных напитков, например готового к употреблению кофе и чая. Именно эти категории напитков в последние годы демонстрируют самый активный рост.

Дирк Ван де Пут, гендиректор Mondelez International, назвал новую компанию "влиятельной платформой напитков".

Сделка, которая, предположительно, завершится во 2-м квартале этого года при соблюдении ряда условий, еще должна получить одобрение акционеров Dr Pepper Snapple.