Производители напитков Dr Pepper и Keurig объявили о слиянии

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Американские производители безалкогольных напитков Dr Pepper Snapple Group и Keurig в понедельник подписали соглашение о слиянии, сообщается в совместном релизе компаний.

Объединенная компания будет носить название Keurig Dr Pepper. В соответствии с условиями соглашения, акционеры Dr Pepper Snapple получат 103,75 доллара на акцию в качестве специального дивиденда и будут владеть 13% совместного предприятия.

В релизе отмечается, что компании ожидают ежегодной выручки новообразованной Keurig Dr Pepper в размере 11 миллиардов долларов. Кроме того, предполагается, что синергетический эффект от объединения составит 600 миллионов долларов к 2021 году.

"Наш взгляд на промышленность через призму потребительского спроса ... открывает возможность сочетать производство горячих и холодных напитков, а также организовать платформу для более быстрого наращивания производства", - приводятся в релизе слова главы Keurig Боба Гамгорта (Bob Gamgort).

Американская Dr Pepper Snapple Group была основана в мае 2008 года в результате отделения от компании Cadbury. Ее акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. В портфель ее брендов входят такие марки, как 7UP, Dr Pepper, Orangina, Schweppes, RC Cola и другие.

Keurig Green Mountain, Inc. - американский производитель кофе-машин, а также кофе, какао, чаев и других напитков под брендами K-Cup, Vue, Rivo, K-Carafe, K-Mug и Kold. Была основана в 1981 году. Штаб-квартира компании располагается в Уотербери, штат Вермонт, США.