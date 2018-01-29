Рентабельность по EBITDA "Обуви России" в 2017 г составит 25%

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Рентабельность по EBITDA группы компаний "Обувь России", одного из крупнейших российских обувных ритейлеров, по итогам 2017 года составит порядка 25%, заявила финансовый директор "Обуви России" Елена Агеева.

"Рентабельность по EBITDA ожидаем на уровне 25%. Это данные по году", - сказала Агеева в ходе телефонной конференции. Она отметила, что точные данные будут представлены в марте. Компания планирует 16 марта опубликовать финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и полный 2017 год.

По итогам первого полугодия 2017 года рентабельность по EBITDA ритейлера составила 25,4% против 20% в январе-июне 2016 года. Маржа по EBITDA за весь 2016 год составила 25,5%.

Группа "Обувь России" - крупный российский обувной ритейлер. Компания была основана в 2003 году, она развивает пять основных обувных сетей, включая сети Westfalika, "Пешеход" и Rossita. Глава "Обуви России" Антон Титов после IPO в октябре 2017 года владеет 42,7% акций управляющей компании группы, структура бизнесмена Михаила Прохорова - 15,6%. Free float составляет 39,4%.