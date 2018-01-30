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СМИ: ФАС РФ предлагает ужесточить требования к торговле в интернете


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала законопроект о регулировании конкуренции в условиях цифровизации, который, в частности, ужесточит требования к торговым платформам в интернете и наказания за использование ценовых алгоритмов, распространенных в онлайн-ритейле, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на разработанные службой поправки к закону "О защите конкуренции" и КоАП.

Начальник правового управления ФАС Артем Молчанов подтвердил изданию, что служба проводит работу по подготовке проекта поправок, "которые в условиях цифровизации экономических процессов смогут эффективно защитить конкуренцию".

Так, предлагается ввести понятие "сетевого эффекта". Он заключается в получении экономических преимуществ от количества пользователей торговой платформы, в том числе за счет сбора и обработки данных. Сетевой эффект может стать основанием признания доминирующего положения на рынке у компании, владеющей платформой, даже если она занимает меньше 35% товарного рынка, пишет газета.

Другое новое понятие — "ценовой алгоритм". Это программное обеспечение для мониторинга, расчета, установления и контроля цен на товары либо для совершения действий при участии в торгах. Ответственность для компаний, использующих такое ПО, предлагается усилить. В частности, использование ценовых роботов станет обстоятельством, отягчающим административную ответственность при злоупотреблении доминирующим положением, манипулировании ценами и при других нарушениях.

Как сообщает издание, документ также предлагает расширить полномочия ФАС в случае, если компания не исполняет предписание, выданное ей при одобрении ходатайства на сделку. В этом случае службу предлагается наделить правом требовать в суде запретить оборот товаров такой компании в России. Предполагается, что в случае с иностранными компаниями ФАС также сможет разрешить использовать в России их интеллектуальную собственность без согласия компании "на условиях, определенных антимонопольным органом".

Предложения ФАС означают, что, например, "Яндекс YNDX.Маркет" может быть признан доминирующим игроком, считает собеседник газеты на рынке онлайн-ритейла. Представители AliExpress и "Яндекс.Маркета" не ответили на запросы издания, другие опрошенные участники рынка считают, что предложения ФАС избыточны.

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