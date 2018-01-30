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"Мираторг" в 2017 году увеличил производство свинины на 1,5%


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" за 2017 год произвел 415 тысяч тонн свинины в живом весе, что на 1,5% больше предыдущего года, сообщила компания.

"АПХ "Мираторг", ведущий производитель основных видов мяса в России, сообщает, что по итогам 2017 года произвел 415 тысяч тонн свинины в живом весе, что на 1,5% превышает результат 2016 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вертикально-интегрированное производство работает с полной загрузкой мощностей: мясоперерабатывающий комплекс "СК Короча" переработал в 2017 году более 3,4 миллиона голов свиней, производство в каркасном весе выросло до 328 тысяч тонн по сравнению с 324 тысячами тонн в 2016 году.

"Рост производства связан с реализацией стратегической программы по повышению эффективности: благодаря зооветеринарным мероприятиям на площадках в прошедшем году вырос ключевой показатель - получение поросят на 1 свиноматку в год, и одновременно мы снизили конверсию корма по сравнению с 2016 годом", - приводится в сообщении комментарий пресс-службы агрохолдинга.

Свиноводческий дивизион компании включает 28 свинокомплексов в Белгородской и Курской областях. Общее поголовье на свинокомплексах в конце 2017 года составило 2,14 миллиона голов. В планах агрохолдинга значительно увеличить объемы производства за счет введения в эксплуатацию новых животноводческих площадок и строительства высокотехнологичной мясохладобойни, отмечает "Мираторг".

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году и является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства до мясопереработки и реализации продукции в фирменной розничной сети.

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