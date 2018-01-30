Чистая прибыль McDonald's за 2017 г выросла на 11%

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's за 2017 год выросла на 11% в годовом выражении - до 5,192 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период выросла до 6,37 доллара против 5,44 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети увеличилась на 23% - до 9,552 миллиарда долларов. В то же время выручка McDonald's по итогам отчетного периода снизилась на 7%, составив 22,820 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала McDonald's сократил чистую прибыль на 41% - до 698,7 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,87 доллара против 1,44 доллара годом ранее. Показатель оказался ниже прогнозов экспертов в 1,59 доллара за акцию. Операционная прибыль сети увеличилась на 9% - до 2,144 миллиарда долларов. Выручка сократилась на 11%, до 5,34 миллиарда долларов.

Мировые сопоставимые продажи McDonald's по итогам 2017 года выросли на 5,3%, а в четвертом квартале - на 5,5%.

"В 2017 году McDonald's показал сильные результаты", - приводятся в релизе слова президента и главного исполнительного директора компании Стива Истербрука (Steve Easterbrook). "Мы повысили число обслуживаемых клиентов, добились лучшего показателя сопоставимых продаж за шесть лет, завоевали долю на рынках по всему миру и продемонстрировали огромный прогресс в таких направлениях, как доставка, мобильный заказ и оплата, а также программа "Опыт будущего" (программа по модернизации ресторанов сети - ред.)", - отметил Истербрук.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый ресторан McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве.