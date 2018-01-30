FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Минсельхоз: РФ в 2017-2018 сельхозгоду может экспортировать до 50 млн тонн зерна


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия в 2017-2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) может экспортировать до 50 миллионов тонн зерна, сообщил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко.

"Сейчас мы оцениваем, что под 50 миллионов тонн в сельхозгоду мы вывезем. Это всего зерна, пшеницы - около 35 миллионов тонн", - сказал журналистам Куценко.

"За 2017 год мы вывезли 43 миллиона тонн, и это больше даже, чем было в маркетинговом году 2016-2017, почти на 8 миллионов тонн", - добавил он.

Официальный прогноз Минсельхоза РФ по экспорту зерна в 2017-2018 сельхозгоду - 45-47 миллионов тонн. Поставки пшеницы могут достичь 40 миллионов тонн. Экспорт зерновых в прошлом сезоне составил 35,474 миллиона тонн, включая 27,075 миллиона тонн пшеницы.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ