Минсельхоз: РФ в 2017-2018 сельхозгоду может экспортировать до 50 млн тонн зерна

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия в 2017-2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) может экспортировать до 50 миллионов тонн зерна, сообщил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко.

"Сейчас мы оцениваем, что под 50 миллионов тонн в сельхозгоду мы вывезем. Это всего зерна, пшеницы - около 35 миллионов тонн", - сказал журналистам Куценко.

"За 2017 год мы вывезли 43 миллиона тонн, и это больше даже, чем было в маркетинговом году 2016-2017, почти на 8 миллионов тонн", - добавил он.

Официальный прогноз Минсельхоза РФ по экспорту зерна в 2017-2018 сельхозгоду - 45-47 миллионов тонн. Поставки пшеницы могут достичь 40 миллионов тонн. Экспорт зерновых в прошлом сезоне составил 35,474 миллиона тонн, включая 27,075 миллиона тонн пшеницы.