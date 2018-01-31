Чистая прибыль H&M в 2016-2017 фингоду снизилась на 13,2%

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей мировой розничной сети по торговле одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по итогам 2016-2017 финансового года, завершившегося 30 ноября, сократилась на 13,2% - до 16,184 миллиарда шведских крон (около 2,1 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

В пересчете на одну акцию прибыль H&M составила 9,78 шведской кроны (1,24 доллара) против прибыли в 11,26 кроны (1,43 доллара) годом ранее. Продажи компании, включая НДС, выросли на 4%, а в национальной валюте - на 3%, до 231,771 миллиарда крон (29,5 миллиарда долларов). Продажи без НДС выросли на 4% год к году, составив 200 миллиардов крон (25,5 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала финансового года Н&М сократила чистую прибыль на 32,5% в годовом выражении - до 3,993 миллиарда шведских крон (510 миллионов долларов). В пересчете на акцию прибыль составила 2,41 шведской кроны (0,31 доллара) против 3,57 шведской кроны (0,45 доллара) годом ранее.

Продажи компании, включая НДС, в четвертом квартале снизились на 4%, а в национальной валюте - на 2%, до 58,481 миллиарда шведских крон (7,4 миллиарда долларов). Продажи без НДС уменьшились на 4,4% год к году, составив 50,407 миллиарда шведских крон (6,4 миллиарда долларов).

По словам главы H&M Карла-Йохана Перссона (Karl-Johan Persson), результаты компании за год оказались неоднозначными: в некоторых сферах наблюдался прогресс, тогда как другие испытывали трудности. "Онлайн-продажи и продажи новых брендов показали хороший результат, тогда как отмечалась слабость в самих магазинах, где изменение в поведении клиентов наблюдается наиболее хорошо", - сообщил Перссон.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и др.