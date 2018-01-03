ФАС установила, что цены на авиабилеты завышают вручную якобы из-за роста спроса

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила, что цены на авиабилеты в России устанавливаются вручную, будет работать над изменением алгоритмов ценообразования с авиакомпаниями, чтобы избежать завышенных цен, заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации глава ФАС Игорь Артемьев.

"Мы сейчас завершаем большую работу, которая должна сильно помочь нам. В частности, мы говорили об использовании электронных систем ценообразования. И авиакомпании все, и "Аэрофлот" AFLT и другие, говорят о том, что это машины в автоматическом режиме устанавливают (цены) в зависимости от повышенного спроса", - рассказал Артемьев, отвечая на вопрос о причинах завышенных цен на авиабилеты в России.

"Мы точно установили, что никакая не машина, а делается это алгоритмами вручную. И творцами является никакой не робот, которого нам предлагают, а люди. Делают это люди, ориентируясь на очень абстрактное представление о том, что спрос вырос на какие-то непонятные величины. Я думаю, что это ничем не обоснованно", - отметил глава ФАС.

"Мы будем пытаться вместе с самими компаниями пока в мягком варианте изменить эти алгоритмы и не допускать несанкционированного ручного вмешательства, связанного с ростом цен, не основанного на серьезных доказательствах спроса", - заявил Артемьев.