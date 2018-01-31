Законопроект об органике в РФ проходит согласование с международным сообществом

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Законопроект "О производстве органической продукции" и Межгосударственный стандарт о правилах производства, переработки, маркировки и реализации органической продукции в настоящее время проходят оценку и согласование в международных организациях, сообщил исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

До того, как законопроект поступил в правительство и Госдуму, он прошел согласование с ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), а стандарт в настоящее время проходит анализ COROS в Международной федерации движений органического сельского хозяйства (IFOAM).

IFOAM - держатель базовых стандартов органики, на основании которых формируются стандарты для такого вида продукции во всем мире. По словам Мироненко, 179 стран мира развивают органическое хозяйство, в 89 странах уже приняты законы об органике.

До принятия закона, органическая продукция в РФ производится по стандартам других стран.

В настоящее время у разработчиков органического законодательства есть "дорожная карта", благодаря которой в течение трех-пяти лет в РФ будет создана законодательная база, которая позволит, в том числе, наладить экспорт органической продукции в страны Европы и мира. В ближайшее время могут быть подписаны соглашения о свободном движении органических товаров со странами ЕАЭС и рядом европейских стран, сказал Мироненко.

По словам советника главы Минсельхоза РФ Сергея Сорокоумова, с момента действия закона об органике продукция должна быть промаркирована специальным знаком и быть зарегистрирована в государственной информационной системе, благодаря чему любой потребитель через смартфон сможет узнать об этом продукте.

Генеральный директор "Органик эксперт" Андрей Лысенков сообщил, что в случае принятия законопроекта будут введены понятия "органическая продукция", "производство органической продукции" и "производители органической продукции", а также определены национальный знак и правила ее маркировки.