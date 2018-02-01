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Чистая прибыль Unilever по итогам 2017 г увеличилась на 17%


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever по итогам 2017 года увеличил чистую прибыль на 16,9% по сравнению с 2016 годом - до 6,486 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,15 евро против 1,82 евро за акцию в предыдущем году. Выручка компании выросла на 1,9% - до 53,715 миллиарда евро.

Выручка Unilever за четвертый квартал снизилась в годовом выражении на 1,7%, до 12,824 миллиарда евро.

По словам гендиректора компании Пола Полмана (Paul Polman), которые приводятся в релизе, рост показателей по итогам года связан, в том числе, с внедрением более гибкой и ориентированной на потребителя организационной структурой.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond и ряд других.

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