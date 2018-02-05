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Apple вновь стала лидером по поставкам смартфонов в мире


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple вновь вернула себе лидерство по поставкам мсарфтонов в мире, обойдя своего главного конкурента - южнокорейскую компанию Samsung , пишет газета "Ведомости" в понедельник со ссылкой на отчет IDC.

За четвертый кварлат прошлого 2017 года доля Apple по поставкам смартфонов на мировой рынок гаджетов достигла 19,2%. Доля его главного конкурента Samsung – 18,4%.

В третьем квартале у Apple была доля 12,5%, у Samsung – 22,3%.

Если не считать четвертого квартала 2016 года, когда Apple также обогнала Samsung по доле рынка смартфонов, американской корпорации ни разу не удавалось обогнать Samsung по меньшей мере с 2008 года, то есть - десятилетие, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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