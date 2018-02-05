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AliExpress запустит в России новую площадку с товарами до 600 руб‍


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Уже начиная с понедельника, 5 февраля, крупнейшая китайская торговая интернет-площадка AliExpress запустила в работу на территории России новую платформу-суббренд — "Лоукостер". Как пишет РБК со ссылкой на представителя компании, "Лоукостер" — это дискаунтер, который будет специализироваться на товарах стоимостью менее 600 рублей.

В компании считают, что новый формат торговли разработан специально для российского рынка и в первую очередь рассчитан на молодых "малобюджетных" покупателей.

В первое время площадка будет работать через мобильное приложение AliExpress: ключевая аудитория состоит преимущественно из покупателей моложе 25 лет.

Представитель AliExpress пояснил изданию, что "Лоукостер", помимо прочего, призван привлечь к китайскому ритейлеру новых пользователей, в частности - в городах-миллионниках.

Помимо этого, новый бренд поможет компании "четко разделить потоки покупателей".

"Для молодой аудитории и начинающих — "Лоукостер", для постоянных и уверенных клиентов — AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России, — Tmall", — рассказал директор по развитию компании в РФ и СНГ Марк Завадский.

 

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