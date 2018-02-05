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Аэропорт Дубая сохранил первое место в мире по числу международных пассажиров


Компании / Потребительский рынок

ДУБАЙ, 5 фев - ПРАЙМ. Международный аэропорт Дубая сохранил первую позицию в мире по объему международного пассажиропотока, сообщает эмиратское информагентство WAM.

По этому показателю дубайский аэропорт опережает другие аэропорты мира уже четвёртый год подряд.

В 2017 году общий пассажиропоток составил 88,2 миллиона человек, тогда как в предыдущем году аэропорт принял 83,6 миллиона пассажиров. В среднем за месяц аэропорт обслуживал 7,35 миллиона человек.

Индия осталась самым популярным направлением, количество пассажиров рейсов в эту страну и из неё составило более 12 миллионов в 2017 году (на 5,4% больше, чем в 2016). Великобритания занимает вторую позицию с 6,47 миллионами пассажиров, а Саудовская Аравия - третью с 6,36 миллионами.

Самый большой рост пассажиропотока зафиксирован из России (он вырос за год на 28% и составил 1,3 миллиона) и из Китая (вырос на 19,4% и составил 2,2 миллиона).

Аэропорт в 2018 году планирует принять 90,3 миллиона пассажиров.

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