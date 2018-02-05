FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Новым главой косметической фирмы Avon назначен Жан Зийдервельд


Компании / Потребительский рынок
  • Плакат Avon
    © Avon

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Жан Зийдервельд (Jan Zijderveld) назначен новым главой американской косметической компании Avon Products Inc., говорится в релизе компании.

Зийдервельд, который также войдет в совет директоров компании, сменит в должности Шери Маккой (Sheri McCoy), которая ранее объявляла о намерении покинуть компанию и совет. В начале августа компания сообщала, что Маккой покинет пост директора компании 31 марта 2018 года. Шери Маккой начала работу в Avon в 2012 году.

Зийдервельд ранее работал в компании Unilever, где имеет тридцатилетний стаж. В Unilever он являлся членом исполнительного комитета и президентом подразделения компании по европейскому бизнесу.

Avon, одна из ведущих мировых косметических компаний, ведет свой бизнес более чем в 100 странах, в России работает с 1993 года. Компания на протяжении многих лет боролась с падением продаж. Бизнес по сетевым продажам косметики с участием порядка 6 миллионов представителей не смог адаптироваться к изменениям предпочтений покупателей. Увеличить финансовые показатели при помощи продаж в интернете компании тоже не удалось.

Чистый убыток Avon Products Inc. по итогам января-сентября 2017 года сократился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 70,4 миллиона долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,2 доллара против убытка в 0,25 доллара в январе-сентябре 2016 года. Выручка за период сократилась менее чем на 1%, составив 4,03 миллиарда долларов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ