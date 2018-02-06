Чистая прибыль Japan Tobacco International за 2017 г сократилась на 7%

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании одного из крупнейших мировых производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI), по итогам 2017 года сократилась на 6,9%, до 392,4 миллиарда иен (около 3,6 миллиардов долларов), говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за год составила 218,97 иены (1,99 доллара) против 235,33 иены (2,1 доллара) годом ранее. Операционная прибыль компании снизилась на 5,4% - до 561,1 миллиарда иен (5,1 миллиарда долларов). Выручка уменьшилась на 0,2% в годовом выражении, до 2,139 триллиона иен (19,5 миллиарда долларов).

По итогам 2018 года компания ожидает выручку на уровне 2,22 триллиона иен (20,2 миллиарда долларов), операционную прибыль - в 561 миллиард иен (5,1 миллиарда долларов), а чистую прибыль на отметке 394 миллиарда иен (3,59 миллиарда долларов).

JTI также, в частности, указывает, что за год снизила общий объем отгрузок в России на 2,1%.

Japan Tobacco Inc. была создана в 1999 году после приобретения Japan Tobacco международной табачной американской компании R.J.Reynolds за 8 миллиардов долларов. Штаб-квартира JTI расположена в Женеве. В портфель компании входят такие международные бренды сигарет, как Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD, а также российские марки "Русский стиль", "Петр I", "Тройка".