Чистая прибыль Carlsberg в 2017 г сократилась в 3,5 раза

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива (включает пивоваренную компанию "Балтика"), приходящаяся на акционеров, по итогам 2017 года составила 1,259 миллиарда датских крон (210,1 миллиона долларов), что в 3,5 раза ниже показателя за 2016 год, следует из финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 8,3 кроны (1,3 доллара) против прибыли в 29,4 кроны (4,9 доллара) годом ранее. Выручка Carlsberg снизилась на 1,3% год к году, до 61,8 миллиарда крон (10,3 миллиарда долларов).

Во втором полугодии Carlsberg получила чистый убыток в 1,045 миллиарда крон (174,4 миллиона долларов) против прибыли в 2,619 миллиарда крон (437 миллионов долларов) годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 6,9 кроны (1,15 доллара) против прибыли в 17,2 кроны (2,87 доллара). Выручка Carlsberg по итогам полугодия снизилась на 4,4%, до 30,043 миллиарда крон (5,01 миллиарда долларов).

Органический объем продаж пива в натуральном выражении сократился во втором полугодии на 4%, до 55,7 миллиона гектолитров.

Рыночная доля Carlsberg в России сократилась на 270 базисных пунктов, до 31,9%. По оценкам компании, российский рынок пива сократился приблизительно на 4-5% в 2017 году. При этом компания отмечает прогресс на российском рынке для некоторых брендов: так, марки "Балтика 3", Carlsberg, Tuborg и Zatecky Gus в течение года завоевывали долю на рынке. "Наш российский бизнес обеспечил устойчивый рост операционной прибыли и значительный рост маржи, несмотря на снижение объема на 14%", - добавляет компания.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании пивоваренная компания, сегодня занимает лидирующие позиции на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах. Частью Carlsberg Group является крупнейший производитель пива в России "Балтика".