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Sanofi объявила оферту на приобретение всех акций Bioverativ


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила о начале оферты на покупку всех акций американской биотехнологической компании Bioverativ, сообщила компания.

"Sanofi объявляет, что 7 февраля запустила оферту по приобретению всех обращающихся акций Bioverativ по цене 105 доллара за бумагу наличным расчетом, без учета процента по ней и за вычетом необходимого к уплате по бумагам налога" - говорится в заявлении компании.

Оферта завершится через месяц, 7 марта. При этом компания отмечает, что срок оферты может быть продлен. Сумма сделки оценивается в 11,6 миллиарда долларов.

Компания Bioverativ специализируется на разработке и производстве лекарственных препаратов для лечения гемофилии и других редких заболеваний крови. В 2016 году продажи препаратов Bioverativ составили 847 миллионов долларов и еще 41 миллион долларов - отчисления за пользование лицензией на препараты компании Eloctate и Alprolix.

Как ожидается, это приобретение позволит французской компании расширить свое присутствие на рынке специализированной медицинской помощи, а также установить лидерство в области выпуска лекарств от редких заболеваний в рамках дорожной карты компании до 2020 года.

По прогнозам Sanofi, сделка приведет к немедленному увеличению стоимости акционерного капитала. Приобретение также приведет к росту прибыли на акцию на 5% в 2019 финансовом году. Кроме того, компания прогнозирует, что прибыль на инвестированный капитал превысит затраты на его привлечение в течение трех лет.

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