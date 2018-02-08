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ЕСН сохраняет интерес к покупке российского Forbes


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Группа ЕСН сохраняет интерес к покупке российского издания журнала Forbes, заявил журналистам владелец группы ЕСН Григорий Березкин.

"Всегда сохраняю, но за сумму существенно ниже, к сожалению, чем продавцы или владельцы текущие думали бы. Поэтому у нас большая по цене разница, но может быть когда-нибудь договоримся. Журнал Forbes мне очень нравится", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли он интерес к покупке российской версии Forbes.

"У нас были переговоры и встречи, но сейчас переговоры в активной фазе не проводятся", - отметил Березкин.

"Мы же хотели его купить, у нас были длительные переговоры. Просто мы тогда делали ставку ниже, чем текущие акционеры", - добавил он.

Президент международной медиагруппы ACMG, издающей в России Forbes, Александр Федотов в июне прошлого года говорил РИА Новости, что не ведет переговоров по продаже этого издания, хотя и знает об интересе к нему различных потенциальных покупателей, включая Березкина.

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