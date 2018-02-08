Philip Morris за 2017 г снизил объем поставок сигарет в РФ на 9,1%

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) по итогам 2017 года уменьшил объем поставок сигарет в Россию по сравнению с 2016 годом на 9,1% - до 72,417 миллиарда единиц, говорится в отчетности компании.

Табачный рынок РФ, по оценке Philip Morris, по итогам года сократился на 7,2% - до 260 миллиардов единиц. Доля компании на рынке страны за 2017 год достигла 27,1%, снизившись на 0,1 процентного пункта в годовом выражении. Компания дополнительно отмечает, что объем поставок за год сильнее всего снизился в РФ и Саудовскую Аравию (на 35,8%) "из-за влияния нового акцизного налога, введенного в июне 2017 года", а также на Украину. В РФ акцизы на сигареты были повышены с 1 января 2017 года. Следующее повышение планируется с июля 2018 года.

По итогам четвертого квартала 2017 года объем поставок сигарет в РФ сократился на 7,4% - до 19,052 миллиарда единиц, отмечает компания. Табачный рынок в стране за этот период уменьшился на 6,4% - до 66,5 миллиарда единиц. Доля компании на рынке по итогам квартала также сократилась - на 0,5 процентного пункта, до 26,7%.

Чистая прибыль компании по всему миру по итогам 2017 года снизилась на 13,4% по сравнению с 2016 годом - до 6,035 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 3,88 доллара против 4,48 доллара на акцию годом ранее. Компания прогнозировала показатель на уровне 5,2-5,35 доллара. Выручка PMI за отчетный период увеличилась на 4,2% - до 78,098 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Philip Morris International за четвертый квартал составила 694 миллиарда долларов, что в 2,5 раза ниже показателя прошлого года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,44 доллара против 1,1 доллара в 2016 году. Выручка табачной компании выросла на 12,5% - до 21,585 миллиарда долларов.

История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании - Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие.