АЕБ: Продажи дорожно-строительной и спецтехники в РФ в 2017 г выросли в 1,5 раза

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Продажи дорожно-строительной и специальной техники в России в 2017 году выросли в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом и составили 9,005 тысячи единиц, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в четверг.

Продажи экскаваторов-погрузчиков за отчетный период выросли в 1,7 раза в годовом выражении, до 2,005 тысячи единиц, гусеничных экскаваторов — в 1,5 раза, до 2,906 тысячи штук. Продажи погрузчиков с бортовым поворотом увеличились на 16% - до 881 единицы, колесных погрузчиков — в 1,4 раза, до 917 штук, гусеничных тракторов — в 1,6 раза, до 776 штук, колесных экскаваторов — в 1,7 раза, до 410 единиц, самоходных грейдеров — на 29%, до 713 штук, сочлененных самосвалов — в 1,4 раза, до 152 штук, самосвалов с жесткой рамой — в 2 раза, до 245 штук.

"В июне прошлого года комитет производителей дорожно-строительной и спецтехники дал прогноз роста рынка к концу 2017 года в пределах 50% при отсутствии внешних и внутренних потрясений. Глядя на итоги 2017 года, можно утверждать, что точность нашего прогноза оказалась очень высока. Тем не менее, рост продаж на внушительные 49% может ввести в заблуждение, если этот показатель рассматривать изолированно. Поэтому при оценке объема рынка правильнее было бы отталкиваться от его докризисного уровня", — отмечает председатель комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ Андрей Комов.

"Таким образом, получается, что рынок 2017 года на 42% меньше рынка 2013 года. Чтобы полностью восстановиться, необходим рост еще на 50%. И то, за какой срок мы вернемся к докризисным показателям, не в последнюю очередь зависит от регулирующего воздействия на рынок. Если связанные с ним инициативы по увеличению давления на производителей дорожно-строительной и спецтехники воплотятся в реальность, дальнейшее восстановление рынка неизбежно замедлится", — добавил Комов.