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Росавиция запретила повышать авиатарифы на ЧМ-2018


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Росавиция запретила авиакомпаниям повышать тарифы в города проведения чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России летом 2018 года, и поручила с 10 марта 2018 года еженедельно отчитываться о наличии авиабилетов, следует из телеграммы ведомства, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

"Руководителям авиакомпаний и аэропортов прямого подчинения довести до соответствующих структурных подразделений информацию о запрете увеличения тарифов на воздушные перевозки пассажиров в аэропорты, обслуживающие населённые пункты, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, а также тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", - говорится в телеграмме.

Руководителям межрегиональных управлений Росавиации, авиакомпаний и аэропортов поручено организовать мониторинг стоимости воздушных перевозок пассажиров в аэропорты, обслуживающие города, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, а также тарифов и сборов на услуги аэропортов. При установлении фактов нарушения указанной нормы Росавиация просит незамедлительно информировать ее и ФАС.

"Начиная с 10 марта 2018 года и далее еженедельно по средам до 15.00 мск предоставлять в управление регулирования перевозок Росавиации ... информацию о наличии билетов и провозных емкостей в аэропорты, обслуживающие населённые пункты, в которых проводятся матчи спортивных соревнований чемпионата мира по футболу", - добавляется в телеграмме.

Ранее, 11 января, министр транспорта Максим Соколов говорил, что Минтранс РФ и кабмин прорабатывают возможность законодательного ограничения цен на авиабилеты на время проведения в РФ чемпионата мира по футболу. Однако министр отметил, что дешевые билеты могут раскупить очень быстро. Поэтому этим комплексом мер надо пользоваться взвешенно, осторожно, и точечными мерами, сказал Соколов. В конце декабря "Аэрофлот" AFLT заявил, что готов перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону.

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