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Эксперты составили ТОП-10 самых продаваемых японских автомобилей в РФ‍


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Среди японского автопрома у россиян в прошлом году самой популярной моделью стал автомобиль Toyota RAV4, сообщает Аналитическое агентство "Автостат". 

Всего в России в 2017 году было продано 287,2 тысячи новых легковых машин японских брендов, рост продаж по отношению к 2016 году составил 9,4%.Это, отмечает агентство, пятая часть всего российского авторынка.

Согласно составленному на основании данных по продажам рейтингу японских авто, в 2017 году российские водители чаще всего покупали Toyota RAV4: дилеры реализовани 32 931 машину, рост продаж составил 7,6%.

Второе место также у концерна Toyota – седан Camry был куплен 28 199 раз, рост продаж 0,5%.

Третья строчка - Nissan X-Trail - его продажи за год составили 20 626 экземпляров, рост продаж +15,3%.

Всего на 403 автомобиля отстав от третьего места, на четвертой полосе расположился Nissan Qashqai. Его продажи в РФ за год составили 20 223 единицы, показан рост в 8%.

Топ-5 замыкает седан Datsun on-DO, было продано 19 712 машин, рост продаж 35,3%.

в десятку самых продаваемых японских машин также вошли Mazda CX-5 (18 723 авто было продано в 2017 году, рост составил 18,6%), Mitsubishi Outlander (16 828 штук, рост +50,2%), Nissan Almera (15 780 автомобилей, рост продаж +6,1%), Nissan Terrano (13 807 авто, рост +21,2%) и Toyota Land Cruiser Prado (13 755 внедорожников, падение продаж составило -5,2%).

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