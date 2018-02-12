Съезд рыбаков решит, как обеспечить рыбной отрасли максимальные инвестиции

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Общее количество рыбопромысловых судов Приморья по сравнению с октябрем 2017 года увеличилось на 11 единиц, из них одно крупнотоннажное, два среднетоннажных, одно малотоннажное и три маломерных. По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов региона, это данные только за один год. Строительство судов идет в соответствии с поручением президента Владимира Путина, при этом 20% квот добычи идут на инвестиционные цели – закупку новых судов рыбопромыслового флота с российских верфей и строительство объектов переработки водных биоресурсов. Об этом рассказали организаторы IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса (НО "ВАРПЭ" и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства).

Таким образом, данные, предоставленные в материале "Ловля крабов "в мутной воде": кто и зачем организует срочный съезд рыбаков", не соответствуют действительности. В оценке рентабельности краболовного промысла не приняты во внимание реалии отрасли, не учтены налоги, фонд заработной платы, риски, необходимость модернизации рыболовного флота. В целом рентабельность по этому виду водных биоресуров высокая (но не 70%, у разных компаний эта цифра может варьироваться). Но, как верно отмечено, это лишь 2% от общего объема. Поэтому не учитывается тот факт, что многие предприятия за счет добычи краба сокращают свои издержки по другим видам водных биоресурсов, добыча которых нерентабельна или низкомаржинальна.

Не предоставлены и доказательства объемов ежегодной добычи краба браконьерским путем. Между тем, именно предоставленные государством налоговые преференции снизили процент незаконной добычи ценных пород рыб и краба. Благодаря этому рынок стал более прозрачным, а в бюджет стало поступать больше налогов, указывают организаторы съезда.

Именно за счет крупных инвесторов и предприятий, которые существуют уже более 10 лет, отрасль сейчас вышла из затяжного кризиса, большая часть этих предприятий является градообразующими, создающими тысячи рабочих мест. Они вносят инвестиции в кораблестроение и модернизацию производства и добавляют миллионы рублей в ВРП (внутренний региональный продукт). Этот рынок исторически сложился именно потому, что созданная в регионах инфраструктура полностью соотносится с квотированием и необходимой загрузкой производственных мощностей.

Для развития отрасли необходимы масштабные инвестиции, обеспечить которые может лишь крупный инвестор, заинтересованный в долгосрочном и легальном бизнесе. Именно такие компании примут участие в предстоящем съезде. Один из организаторов съезда – ВАРПЭ – объединяет крупнейшие рыбодобывающие предприятия страны.

IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ проводится в феврале уже второй раз (предыдущий съезд состоялся в феврале 2012 года). Это главная отраслевая дискуссионная площадка, где обсуждается стратегия развития и поддержки отрасли. Мероприятие готовилось в обычном режиме на протяжении последних 5 месяцев. Расходы на мероприятие в 100 млн рублей указаны в материале неверно – они в несколько раз меньше.