"Прайм": Дизельное топливо в РФ вновь стало дешеветь

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Оптовые цены на основные виды моторного топлива в России изменились на прошлой неделе разнонаправленно, следует из данных агентства "Прайм".

Оптовая цена на дизельное топливо зимнее класс 5 с 5 по 9 февраля подешевело на 271 рубль за тонну – до 44,558 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена на бензин 92 Класс 5 за указанный период снизилась на 85 рублей за тонну, составив 42,860 тысячи рублей за тонну.

Бензин 95 Класс 5 подорожал до 44,468 тысячи рублей за тонну, что на 192 рубля за тонну больше, чем неделей ранее.