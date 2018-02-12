"Ростех" получил 75% уставного капитала "Нацимбио", "Марафон Групп" - 25%

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" получила 75% минус одну акцию уставного капитала российской фармкомпании "Нацимбио", "Марафон Групп" - 25% плюс одну акцию, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Ростех" и "Марафон Групп" в августе 2017 года сообщили, что объединяют свои фармацевтические активы. Объединенная структура будет разрабатывать и производить инновационные лекарства, а на ее базе также будет создан национальный фармацевтический дистрибьютор.

"В соответствии с подписанным акционерным соглашением, акционерная структура "Нацимбио" формируется следующим образом: 75% минус одна акция уставного капитала принадлежат "Ростеху", 25% плюс одна акция – Marathon Group. "Ростех" в лице "Нацимбио" получает 49% акций "СИА Групп", принадлежащей Marathon Group, при этом предусматривается возможность существенного увеличения этой доли в дальнейшем", - говорится в пресс-релизе.

"Марафон Групп" также получает опцион на право приобретения до 100% акций "Нацимбио", если "Нацимбио" потеряет статус единственного поставщика лекарств и медицинских изделий. В прошлом году "Нацимбио" стала единственным поставщиком в закупках Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на 2017–2018 годы.

Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, которая была создана в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 — в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления.

Компания "Марафон Групп" (бренд Marathon Group) зарегистрирована 1 февраля 2017 года. Ее основная деятельность — инвестиции в фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты и последующее их развитие. Акционерами холдинга являются Александр Винокуров и Сергей Захаров.

"Нацимбио" была создана в 2013 году. Компания занимается производством и поставкой вакцин Национального календаря профилактических прививок и других лекарственных препаратов.