Онищенко выступил против планов кабмина не повышать цену на водку

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил против планов кабмина не повышать минимальную розничную цену на водку: экономическая доступность - один из сдерживающих факторов для молодежи.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин в интервью "Российской газете" сообщил, что правительство РФ в 2018 году не планирует повышать минимальную розничную цену (МРЦ) на водку.

Он отметил, что зачастую механизм повышения МРЦ используется для недобросовестной конкуренции.

"Экономическая доступность, цена, особенно для молодёжи - старшеклассников, студенчества - является одной из составляющих ограничения доступности к алкоголю… Поэтому логика уважаемого автора этих слов (Александра Хлопонина - ред.) не очень понятна, а вот достижения мировой практики это вещь уже проверенная, причём проверенная в разных странах. И везде она срабатывала", - сказал Онищенко РИА Новости.

Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку сейчас составляет 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк - 371 рубль.