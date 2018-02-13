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РФ запрещает ввоз яблок с нескольких десятков белорусских предприятий


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 14 февраля запрещает ввоз в РФ яблок с нескольких десятков белорусских предприятий, сообщает российское ведомство во вторник.

Такое решение ведомство приняло по итогам проверки, которую его специалисты провели на 84 белорусских предприятиях-производителей свежих яблок и огурцов, осуществляющих поставки в Россию.

"По результатам проведенных мероприятий Россельхознадзор запретил к ввозу в Российскую Федерацию яблоки свежие с 31 предприятия-производителя яблок в республике Беларусь, что составляет 37% от общего количества проинспектированных предприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, служба приводит список из 22 белорусских компаний, у которых отсутствуют остатки яблок в хранилищах складских помещений.

"В связи с изложенным, а также в целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения, установленные президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации, Россельхознадзор запрещает ввоз яблок свежих c вышеуказанных предприятий с 14 февраля 2018 года до результатов экспертных переговоров с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь", - добавляет служба.

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