РФ с 14 февраля временно ограничивает ввоз груш из Сербии из-за подозрений в их реэкспорте

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 14 февраля вводит временные ограничения на ввоз в РФ груш из Сербии из-за подозрений в реэкспорте, сообщается на сайте службы.

"Россельхознадзор с 14 февраля 2018 года вводит временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию, в том числе через третьи страны, груш свежих происхождением республика Сербия до проведения экспертных переговоров и разъяснения ситуации с компетентной службой страны", - говорится в сообщении.

Как поясняет ведомство, ограничение введено после проверок, прошедших в феврале этого года, по итогам которых были выявлены партии груши "Конференция", нехарактерной по сорту для республики Сербия.