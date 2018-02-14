Рынок новых LCV в России за январь вырос на 12%

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. За первый месяц 2018 года объем продаж новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 6,9 тысячи штук, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Отмечается, что рост рынка LCV составил 12% против января 2016 года.

На первом месте по-прежнему остается российский автопроизводитель GAZ. На его долю пришлось 44% от всего объема продаж LCV: это 3 тысячи машин, рост составил 8,2% к показателям прошлого года.

Второе место у еще одного российского производителя легких коммерческих авто - УАЗа. Показатель января 2018 года этого концерна превысил 1,4 тысячи автомобилей, рост составил +2,4%.

На третьем месте - вновь отечественный производитель - "Автоваз". Машины модельного ряда Lada были куплены в количестве 621 штука, рост к январю 2017 года составил 45,8%.

В первую пятерку вошли Ford - 502 машин, рост составил 48,5%, и Mercedes-Benz - продано 464 машин, падение составило 16,5%.