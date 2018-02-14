FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рынок новых LCV в России за январь вырос на 12%


Компании / Индустрия / Потребительский рынок
  • #ГАЗель Next
    © Группа ГАЗ, Анастасия Савельева

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. За первый месяц 2018 года объем продаж новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 6,9 тысячи штук, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Отмечается, что рост рынка LCV составил 12% против января 2016 года.

На первом месте по-прежнему остается российский автопроизводитель GAZ. На его долю пришлось 44% от всего объема продаж LCV: это 3 тысячи машин, рост составил 8,2% к показателям прошлого года.

Второе место у еще одного российского производителя легких коммерческих авто - УАЗа. Показатель января 2018 года этого концерна превысил 1,4 тысячи автомобилей, рост составил +2,4%.

На третьем месте - вновь отечественный производитель - "Автоваз". Машины модельного ряда Lada были куплены в количестве 621 штука, рост к январю 2017 года составил 45,8%.

В первую пятерку вошли Ford - 502 машин, рост составил 48,5%, и Mercedes-Benz - продано 464 машин, падение составило 16,5%.

Версия для печати

Авто

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ